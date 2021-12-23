Оттава, 23 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм) набил татуировку в память об умершем дизайнере Вирджиле Абло. Соответствующей информацией поделился тату-мастер Ganga (Хоакин Ганга), опубликовав фото рисунка на своей странице в Instagram 23 декабря 2021 года.

Dan Prado Тату

https://www.instagram.com/p/CXzMh-5odHB/

Основой для тату стала фотография популярного модельера на показе бренда Louis Vuitton. Известно, что Drake и Абло являлись близкими друзьями.

Напомним, что Вирджил Абло умер 28 ноября 2021 года. Причиной смерти стал рак, с которым мужчина боролся несколько лет.