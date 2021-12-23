Ижевск, 23 декабря, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Новый предельный тариф на проезд мостовых переходов через Каму и Буй на автодороге «Ижевск — Сарапул — Камбарка — граница с Башкирией» будет действовать с 1 января 2022 года. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Ярослава Семенова опубликовано на портале правительства республики.

Alexander Maltsev Мост через Каму

Так, для первой группы, к которой относятся легковые автомобили и мотоциклы тариф на проезд по камскому мосту составит 408 рублей. Сейчас, согласно данным концессионера ООО «РИК» (Региональная инвестиционная компания), он составляет 290 рублей. Таким образом, рост по сравнению с действующим тарифом составит около 40%.

Для второй группы (среднегабаритные автомобили) проезд по мосту через Каму составит 817 рублей, сейчас — 670 рублей, тариф можно будет увеличить на 21,9%.

Тариф для третьей группы (грузовики и автобусы с габаритной высотой не более 2,6 м и с количеством осей не более двух) вырастет с 1150 до 1427 рублей, или на 24%.

Для четвертой группы (грузовики и автобусы с габаритной высотой более 2,6 м, с прицепом и числом осей более трех) тариф увеличится с 1500 до 1836 рублей — на 22,4%.

Тариф на проезд по мосту через Буй для первой группы составит 224 рублей (сейчас 190 рублей, рост 17,89%), для второй группы — 429 рублей (сейчас 400 рублей, плюс 7,2%), для третьей группы — 734 рублей (сейчас 680 рублей, рост составит 7,9%), для четвертой группы — 939 рублей (сейчас 870 рублей, увеличение составит 7,9%).

При проезде обоих мостов тариф для первой группы составит 612 рублей (480 рублей, рост 27,5%), для второй группы — 1225 рублей (1070 рублей, увеличение на 14,4%), для третьей группы — 2141 рубль (1830 рублей, 16,9%), для четвертой — 2753 рубля (2370 рублей, плюс 16,16%).

Утверждение предельного тарифа устанавливает верхнюю планку, до которой может увеличиться цена за проезд через мостовые переходы. При этом стоимость проезда концессионер может установить ниже предельного тарифа.

ИА REGNUM напоминает, в период с 1 июня по 1 октября текущего года действующие в 2021 году тарифы на проезд по мостам через Каму и Буй были ниже, чем в настоящее время.

При этом предельные тарифы на проезд по мостам через реки Кама и Буй на 2021 год были установлены на более высоком уровне, чем действующие в настоящее время. Диапазон тарифов составлял от 209 рублей за проезд по мосту через Буй для второй группы (сейчас 190 рублей) до 2565 рублей — тариф за проезд по обоим мостам для четвертой группы (сейчас 2370 рублей).