Магас, 23 декабря, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 23 декабря снял с республиканской «Ёлки желаний» семь шаров с новогодними мечтами детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он пообещал выполнить все в кратчайший срок. Среди пожеланий были получение в подарок средств мобильной связи, синтезатора, игрушек, велосипеда.

Ingushetia.ru Глава Ингушетии и «Ёлка желаний»

Одна из девочек Хадижа Арсамакова попросила подарить ей новую обувь. Раскрыв её письмо, глава Ингушетии поручил обеспечить ребенка полным комплектом зимней и летней одежды и обуви. Он также обратил внимание социальных служб на необходимость принятия участия в судьбе этого ребенка.

«Давайте уделим особое внимание семье Арсамаковых. Это не просьба, это крик души у ребенка. Тем более, сейчас зима, и мы не можем позволить девочке мерзнуть», — призвал Калиматов.

Всего на «Ёлку желаний» в Ингушетии повесили 82 шара с пожеланиями детей. Заявки на сайт акции принимались с 15 ноября по 11 декабря, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.