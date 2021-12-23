Донецк, , 18:10 — REGNUM Применение Украиной химического оружия может быть лишь вопросом времени, заявил 23 декабря глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, химическое оружие уже есть на Украине, и нет никаких гарантий, что Киев его не станет применять.

«Химическое оружие присутствует уже на территории Украины, будет использовано или нет, здесь вопрос времени. Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, ‑ и с нашей стороны в том числе, — они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг», — сказал Пушилин.

При этом он подчеркнул, что сейчас никто не сможет дать гарантий, что Украина не применит химическое оружие против Донбасса.

«Украина, к сожалению, делает очень много шагов нелогичных», — пояснил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу официально заявил, что в зоне вооруженного конфликта в Донбассе присутствуют американские ЧВК и проводится подготовка к провокации с химическим оружием.

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