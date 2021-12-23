Лондон, , 18:10 — REGNUM Стоимость фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже $1600 за тысячу кубометров, в течение дня потеряв больше 20% стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов в четверг, 23 декабря.

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На бирже ICE в Лондоне стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF опускалась до $1594,9 за тысячу кубометров, что на 21% ниже расчётной цены предыдущего дня.

На открытии торговой сессии фьючерсы на газ торговались на уровне $1916,2 за тысячу кубометров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе стоимость фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE впервые в истории превысила $2100 за тысячу кубометров.

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