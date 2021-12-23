Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Boulevard Depo (Артём Кулик) выпустил видеоматериал о работе над недавним микстейпом Qwerty Lang, записанным при участии продюсера SP4K (Алексей Сущик). Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 23 декабря 2021 года.

(сс) StockSnap Музыка

В рамках видео музыканты рассказали о том, как создавался мини-альбом, а также раскрыли эксклюзивные факты про сам проект. Съемки видеоработы проходили в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 10 декабря 2021 года Boulevard Depo и SP4K представили совместный микстейп под названием Qwerty Lang. Он включил в себя сразу 8 новых композиций.