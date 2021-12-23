Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение таблеток от коронавируса компании Merck после того, как дало зеленый свет подобному препарату компании Pfizer, сообщает 23 декабря Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Препарат molnupiravir, созданный исследователями из Университета Эмори в Атланте, принимается в виде четырех таблеток дважды в день в течение пяти дней.

Ранее Merck разрешила выпускать свои таблетки от COVID-19 другим производителям лекарств, чтобы помочь людям в бедных странах получить доступ к препарату.

Разрешение позволит фонду патентов лекарственных средств выдавать лицензии квалифицированным компаниям, получившим разрешение на производство препарата molnupiravir.