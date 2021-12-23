Санкт-Петербург, 23 декабря 2021, 18:16 — REGNUM Движение трёх электричек из Ленинградской области в сторону Санкт-Петербурга было приостановлено из-за неисправности стрелки, по данному случаю начата проверка. Об этом 23 декабря сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Около станции Капитолово на час остановилась «Ласточка», следующая в Петербург. Это в свою очередь затруднило движение электричек, направлявшихся из Васкелово и Сосново. Им пришлось совершить вынужденную остановку на 20 и 14 минут, соответственно.
На данный момент движение пригородных поездов восстановлено. Северо-Западная транспортная прокуратура установила, что причиной остановки транспорта стал неисправный стрелочный перевод.
По факту поломки транспортной прокуратурой начата проверка.
Напомним, стоимость абонементных проездных билетов на пригородные поезда изменится с 1 января 2022 года.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти с 1 января увеличится стоимость проезда в электричках