Киев, 23 декабря 2021, 18:08 — REGNUM Украина не готовит военной операции в Донбассе, — вопреки заявлению российского президента Владимира Путина, утверждает представитель украинского МИД Олег Николенко, передаёт 23 декабря Украинская служба ВВС.
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Отметив, что слова президента России о том, что Украина готовит в Донбассе военную операцию, не соответствуют действительности, Николенко пояснил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России на пресс-конференции 23 декабря сказал, что «складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию». Например, отметил Путин, Москву словно предупреждают: если Россия встанет на защиту Донбасса, Запад введёт санкции.
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