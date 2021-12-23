Тюмень, 23 декабря, 2021, 18:07 — ИА Регнум. В Тюменской области установлен минимальнй размер заработной платы (МРОТ) на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Дополнительное соглашение о МРОТ подписано 23 декабря 2021 года правительством Тюменской области, союзом «Тюменское межрегиональное объединение организаций профсоюзов «Тюменский областной совет профессиональных союзов» и союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области».

С 1 января 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской установлена в размере 13 890 рублей и соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на 2022 год. На минимальную зарплату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, установленный в 2021 году размер МРОТ увеличивается в 2022 году на 189 рублей.