Рим, 23 декабря, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Перед началом продаж смартфона Galaxy S21 FE от компании Samsung в сеть выложили первый видеообзор устройства. Ролик был опубликован 23 декабря на итальянском YouTube-канале HDblog.

Смартфоны Galaxy

Автор канала обратил внимание, что в коробке устройства кроме смартфона находятся только документация и кабель USB Type-C. Его версия Galaxy S21 FE, выполненная в графитовом цвете, оборудована процессором Snapdragon 888, 6,4-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления экрана 120 Гц.

Samsung выпустит Galaxy S21 FE в продажу 11 января 2021 года (в США). Ожидается, что компания также покажет все его версии на выставке CES 2022, которая пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США) с 5 по 8 января 2022 года.