Белград, , 21:33 — REGNUM Сербия уважает территориальную целостность Боснии и Герцеговины, но также и целостность Республики Сербской в рамках БиГ. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 23 декабря в интервью австрийским СМИ.

Александр Вучич Predsednik.rs

По словам Вучича, нагнетание напряженности в БиГ не в интересах Сербии.

«Сербия соблюдает Дейтонское соглашение, она никогда не ставит под вопрос целостность БиГ. Но одновременно Белград уважает целостность Республики Сербской в рамках БиГ. Никому не нужны проблемы в БиГ, особенно Сербии, чья экономика развивается быстрее других. Мы ведем ответственную политику», — рассказал Вучич в интервью ORF.

Напомним, что Босния и Герцеговина находится в состоянии политического кризиса, вызванного решением бывшего верховного представителя международного сообщества в БиГ Валентина Инцко ввести в уголовное законодательство страны закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».