Скопье, , 17:53 — REGNUM Македонские военнослужащие войдут в HELBROC — боевую тактическую группу ЕС, написала 23 декабря министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринска в Twitter.

Эмблема HelBROC Ssolbergj

Шекеринска «Северная Македония присоединяется к HELBROC — боевой группе ЕС, возглавляемой Грецией, в которой также принимают участие Румыния, Болгария, Кипр, Украина и Сербия со своими вооруженными силами».

Отметим, что в HELBROC включается взвод лёгкой пехоты Северной Македонии численностью до 43 бойцов.

Напомним, вышеуказанная структура ЕС относится к силам быстрого реагирования. Евросоюз задействует HELBROC в операциях по урегулированию кризисов.

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