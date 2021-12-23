Скопье, 23 декабря 2021, 17:53 — REGNUM Македонские военнослужащие войдут в HELBROC — боевую тактическую группу ЕС, написала 23 декабря министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринска в Twitter.
Отметим, что в HELBROC включается взвод лёгкой пехоты Северной Македонии численностью до 43 бойцов.
Напомним, вышеуказанная структура ЕС относится к силам быстрого реагирования. Евросоюз задействует HELBROC в операциях по урегулированию кризисов.
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