Скопье, 23 декабря, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Македонские военнослужащие войдут в HELBROC — боевую тактическую группу ЕС, написала 23 декабря министр обороны Северной Македонии Радмила Шекеринска в Twitter.

Ssolbergj Эмблема HelBROC

Шекеринска «Северная Македония присоединяется к HELBROC — боевой группе ЕС, возглавляемой Грецией, в которой также принимают участие Румыния, Болгария, Кипр, Украина и Сербия со своими вооруженными силами».

Отметим, что в HELBROC включается взвод лёгкой пехоты Северной Македонии численностью до 43 бойцов.

Напомним, вышеуказанная структура ЕС относится к силам быстрого реагирования. Евросоюз задействует HELBROC в операциях по урегулированию кризисов.