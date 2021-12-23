Симферополь, , 17:44 — REGNUM Генеральный директор ГУП РК «Крымгеология» задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, в отношении него возбуждено уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю, дело возбуждено по результатам спецмероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России.

Задержание Https://crim.sledcom.ru/

По версии следствия, в 2017 году задержанный потребовал от представителя ИП денежное вознаграждение за заключение договора поставки песчано-гравийной смеси и суглинок и организацию беспрепятственной их отгрузки. Директор ГУП затем организовал заключение договора поставки инертных материалов с коммерсантом, убедив его в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара. Как считает следствие, гендиректор «Крымгеология» ежемесячно получал от индивидуального предпринимателя взятки путем безналичного перечисления денежных средств на банковские счета аффилированных лиц и лично. Их общий объём составил 365 тысяч рублей.

22 декабря подозреваемого задержали оперативные сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей.

Силовики провели обыски по месту работы и жительства задержанного. Сам гендиректор признал свою вину.

Следствие готовится предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения.