Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 17:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области арестовали следователя следственного управления УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга, которого заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей от потерпевшей по уголовному делу. За «вознаграждение» он обещал женщине тщательно расследовать дело. О раскрытии преступления 23 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Как было установлено в ходе предварительного следствия, подозреваемый получил как лично, так и через посредников, взятку в 1 млн рублей и потребовал оказать ему услугу по организации водоснабжения и бурения скважин на территории домовладения в Ломоносовском районе Ленобласти. В ответ полицейский заверил потерпевшую, что он обеспечит надлежащее качество расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве.

В отношении следователя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В настоящее время следователь полиции задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении.

«По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве.