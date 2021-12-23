Ниамей, 23 декабря, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Несколько человек — гражданских и силовиков — погибли в результате бандитского нападения на приграничный пост между Нигером и Буркина-Фасо, сообщает 23 декабря Agence France-Presse.

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Бандиты напали на пост на территории Нигера — в районе селения Макалонди. Погибшие есть и среди таможенников, и среди гражданских, также несколько человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бандиты 16 декабря напали на машину скорой помощи на севере Буркина-Фасо: похищены два человека, причём одного позже нашли мёртвым.