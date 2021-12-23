23 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили принятый Госдумой во втором и в третьем чтениях закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД, включающий в себя реальное тюремное заключение.

Тимур Кондратьев, , 19:48 — REGNUM Закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД), принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, согласно которому лицо, ранее подвергнутое наказанию и лишённое права управления транспортным средством, может понести уголовную ответственность за последующие нарушения, спровоцировал споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Поток машин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правильно. Лихачи должны исчезнуть с российских дорог. Именно из-за них гибнут пешеходы и погибают в ДТП другие водители», — написал Дмитрий Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что появление такого закона — необходимая мера, чтобы бороться с огромным количеством неадекватных водителей, которые не понимают, что их опасное вождение может стать причиной массовой трагедии.

«В городе превышать скорость должны не более чем на 30 км/ч. За такое надо наказывать по полной, без всяких там скидок и предупреждений!» — считает Михаил П.

«В последнее время мы только и видели, как в Москве происходило одно страшное ДТП за другим, виновниками которых оказывались далеко не самые простые люди, а известные личности. Позже оказывалось, что они неоднократно подвергали опасности свою жизнь и жизни окружающих. С этой практикой пора заканчивать», — поделился своим мнением Павел И.

Некоторые комментаторы отнеслись к возможной реализации данного закона с изрядной долей скепсиса, потому что людям с деньгами и со связями ранее удавалось избегать наказания за их лихачество.

«Ну, посмотрим, посмотрим. Столько было разговоров об этом. Будет ли толк? Или как всегда: простых смертных будут только штрафовать, а блогеры и сынки депутатов будут носиться по городу на своих болидах, убивая ни в чем не повинных граждан?» — задаётся вопросом Сергей Я.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Часть людей полагает, что данный законопроект не привнесёт в ситуацию на дорогах никаких изменений, потому что большинство лихачей обязательно найдут лазейку в российском законодательстве, чтобы уйти от уголовного наказания.

«А что, собственно, изменится? Превышать скорость в России и так было нельзя, только это никак не останавливало лихачей. Известные нам случаи открывали интересую закономерность: тот, кто лихачил и угодил в жёсткое ДТП, у того на счету сотни неоплаченных штрафов. Значит, и ужесточение ни к чему не приведёт. Будут копить у себя миллионные штрафы, их не платить, ездить без прав и ни о чём не париться до тех пор, пока кого-нибудь не убьют на дороге», — предполагает Анна Р.

Ряд пользователей опасается, что те, кто знает, куда следует позвонить, либо у них у самих есть приличное количество денег, выкрутятся даже из самой непростой ситуации.

«Это закон для всех, включая исключительных? А сыновья депутатов, судей, прокуроров, «влиятельных» бизнесменов и министров попадают под этот закон? Кто-нибудь верит в то, что инспекторы ГИБДД наконец-то начнут штрафовать и лишать прав ублюдков с деньгами и связями?» — интересуется Маша И.

ДПС на посту Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, 22 декабря Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД, согласно которому лицо, ранее подвергнутое наказанию и лишённое права управления транспортным средством, может понести уголовную ответственность за последующие нарушения. Речь идёт о тех, кто превысит установленную скорость движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо выедет на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий.