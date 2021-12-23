Воронеж, 23 декабря 2021, 17:33 — REGNUM В Воронежской области власти разрешили ночную работу общепита. Решение принято 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Таким образом, по-прежнему обязательной остаётся дистанционная рассадка посетителей, наличие средств дезинфекции. Посетить кафе или ресторан по-прежнему можно лишь при наличии подтверждения о прохождении вакцинации против коронавируса либо перенесённого заболевания.