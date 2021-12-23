Воронеж, 23 декабря, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Воронежской области власти разрешили ночную работу общепита. Решение принято 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия В ресторане

«Губернатор Александр Гусев отреагировал на обращения воронежских рестораторов и разрешил работу заведений общепита с 23:00 до 6:00 — при обязательном сохранении ряда действующих ограничений», — говорится в сообщении.

Таким образом, по-прежнему обязательной остаётся дистанционная рассадка посетителей, наличие средств дезинфекции. Посетить кафе или ресторан по-прежнему можно лишь при наличии подтверждения о прохождении вакцинации против коронавируса либо перенесённого заболевания.