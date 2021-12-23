Ижевск, 23 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра национальной политики Удмуртии назначен Эдуард Петров. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Бречалов. Новый руководитель ведомства приступил к своим обязанностям 23 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Ранее, на заседании Госсовета республики 21 декабря Петров досрочно сложил депутатские полномочия в связи с поступившим предложением о работе, которую нельзя совмещать с деятельностью депутата.

Ранее с 2016 года он возглавлял Можгинское отделение Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как сообщало ИА REGNUM, пост министра стал вакантным после избрания бывшей главы ведомства Ларисы Бурановой депутатом Госдумы восьмого созыва. Она была третьей в партийном списке «Единой России», однако глава региона, который возглавил список, отказался от мандата, также оказался от него и Андрей Исаев, который победил на выборах в Удмуртском одномандатном округе №33.

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