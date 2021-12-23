Джакарта, , 17:31 — REGNUM Индонезия вынуждена отказаться от закупки у России многоцелевых истребителей Су-35, заявил 23 декабря начальник главного штаба ВВС страны Фаджар Прасетио.

Истребитель Су-35 Mil.ru

По его словам, такое решение принято по бюджетным соображениям.

«Что касается Су-35, с тяжёлым сердцем мы вынуждены отказаться от этих планов», — цитирует слова Прасетио интернет-портал Kompas.

При этом он указал, что с большой долей вероятности место Су-35 займут французские истребители Rafale, так как эта сделка снабжена наличием «сильного» финансового пакета.

Стоит отметить, что в ноябре 2018 года официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега сообщал об угрозе срыва сделки по Су-35 из-за обещаний США ввести санкции за закупку российских самолётов.

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