Ташкент, 23 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. По состоянию на 10 декабря 92 из 135 министерств и ведомств Узбекистана не разместили информацию о расходах на служебные командировки должностных лиц и на приём гостей из-за рубежа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

Как сообщает Газета. уз, 72 госоргана не обеспечили своевременное размещение информации об автомобилях, служебных домах и другой недвижимости на портале открытых данных, у 18 даже нет личного кабинета на портале.

«Указ президента Узбекистана регламентирует размещение информации о служебных автомобилях, служебных домах и ином недвижимом имуществе, принадлежащем государственным органам и организациям», — отмечает издание,

Подчеркивается, что информация об этом должна ежеквартально публиковаться всеми госорганами и организациями на портале открытых данных и официальных сайтах.

«Однако в ходе мониторинга выявлено, что некоторые министерства и ведомства не соблюдают это требование», — говорится в публикации.

Сообщается, что антикоррупционное агентство страны разработало проект закона об административной ответственности за нарушение закона об открытости госорганов.

«Новая статья КоАО будет предусматривать штраф на должностных лиц в размере от 3 до 10 базовых расчётных величин (от 810 тысяч до 2,7 млн сумов) за нераскрытие или неполное раскрытие информации, включённой в перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных, а также нарушение условий и порядка раскрытия или неверное указание информации», — сообщает издание.