Симферополь, , 17:28 — REGNUM Ряд антиковидных ограничений ослабили в Республике Крым в преддверии Нового года, изменения в указ о введении режима повышенной готовности 23 декабря подписал глава региона Сергей Аксёнов.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

В частности, родителям детей разрешено посещать утренники в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования при условии наличия сертификата о прохождении вакцинации или сертификата о перенесённом заболевании.

Также без предъявления документов о вакцинации или перенесённом коронавирусе можно будет посещать торговые и торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. м и более. Условия посещения ТЦ смягчили до 20 января.

«Данные решения приняты в преддверии новогодних и рождественских праздников, а также в связи со снижением уровня заболеваемости. Мы стараемся действовать в интересах граждан и бизнеса, не подвергая при этом опасности жизнь и здоровье людей и не нарушая требований Роспотребнадзора», — пояснил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе наблюдается снижение уровня заболеваемости COVID-19 — так, за последние сутки подтверждено 147 новых случаев заражения.