23 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 19:48 — REGNUM Обвинения России со стороны офиса торгового представителя США в нарушении правил Всемирной торговой организации (ВТО) вызвал бурю негодования в российском сегменте Telegram. Популярные «телеги» напомнили, что если кого и можно упрекнуть в нарушении международных норм в угоду личным интересам, то никак не Москву, а Вашингтон. Ведь именно Штаты всегда славились своей способностью отказываться от взятых обязательств, как только они становились им не выгодны. Поэтому жалобы американского торгпреда на российскую политику импортозамещения выглядят не только абсурдными, но и лицемерными.

IPhone Kārlis Dambrāns

«США увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства (сельское хозяйство, айти) отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Нарушение норм и правил ВТО ставит американских предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», — написал телеграм-канал «Банкста», напомнив, что ранее о похожей практике заявил Евросоюз.

Претензии США и ЕС к России по линии ВТО являются ответом на российские требования к НАТО отказаться от продвижения на восток, считает телеграм-канал «Мастер пера». Западные «партнеры» таким образом пытаются перевести геополитический спор в экономическое русло, где у них гораздо больше возможностей, а давление может оказаться куда болезненнее, чем размещение ракет НАТО в Восточной Европе.

«Ополчившись на российское импортозамещение и якобы противоречащее канонам рынка чрезмерное огосударствление экономики, партнеры посылают сигнал о грядущих проблемах для РФ по линии международной торговли. Однако в переводе на внутриполитический язык это означает, что курс на импортозамещение в России состоялся, а возникающие издержки в сложившихся обстоятельствах списываются на особенности геополитики. Сложнее с намеком на исход РФ из Всемирной торговой организации, который пока еще не напрямую, а завуалированно, но уже звучит в заявлениях партнеров», — заявил «Мастер пера».

По его мнению, при всех обострениях на внешнем фронте российское руководство пока выступает за то, чтобы сохранить свое присутствие в ключевых международных организациях. Но к членству России в ВТО внутри страны отношение неоднозначное, а в последнее время и вовсе начинает преобладать мнение, что пребывание в этом клубе лишь создает препятствия для суверенной российской экономики.

«Как бы там ни сложилось в результате новых споров и разбирательств, а такими экономическими угрозами Россию не пронять, с выбранного пути не подвинуть. Иное дело — обсуждаемый американской стороной отказ от поставок в РФ айфонов, без регулярного обновления которых уже не мыслят своей повседневной жизни не только элиты, но и значительная часть «ядерного электората», — предостерегает ТГ-канал.

Флаг ВТО (сс) World Trade Organization

Причем одно дело, если США откажутся от прямого экспорта этой категории товаров в Россию. В этом случае запрет легко можно будет обойти, поставив смартфоны через третьи страны. И совсем другое дело, если любые поставки айфонов попадут под санкции — такая мера сильно осложнит ситуацию и введет в повестку крайне болезненный для внутреннего потребителя вопрос, считает автор публикации.

«В споре Айфонов и Ракет, безусловно, верх берут айфоны, потому что ракет у нас и у самих завались, а вот айфоны делать в РФ так и не наловчились, поэтому такой коварный ход оппонентов хоть и является ударом ниже пояса и совсем не дипломатическим приемом, но все же может стать предметом особых переговоров и гарантией обоюдных договоренностей», — предположил «Мастер пера».

Развивая тему претензий США к российской программе по импортозамещению, телеграм-канал «Парламент с кнопкой» напомнил, что никто другой так не пренебрегает нормами международного права, как сами Штаты, когда правила перестают быть им выгодны.

«Сразу напрашивается столько штампов, что даже не знаешь, с какого начать — то ли «…а потом позвонить в эту дверь и попросить бумажку», то ли «…коварно напал на наши самолёты, когда те мирно бомбили его города». Слышать такое от США, открыто враждебных нам и традиционно ни в грош не ставящих нормы международных институтов, если те противоречат их интересам… мда. Ну да ладно», — едко подмечает ТГ-канал.

Автор публикации признается, что ему приятно осознавать, когда сложная, дорогостоящая и постоянно высмеиваемая либеральными русофобами политика по обеспечению продовольственной и технологической независимости страны даёт такой результат, что главный геополитический противник России бесится и грозит пожаловаться в международные инстанции. Очевидно, что от былого бахвальства Вашингтона в части эффективности их санкций не остается и следа. Однако впадать в эйфорию по этому поводу не стоит, предостерегает ТГ-канал.

«В том же сельском хозяйстве, например, совершенно критической является зависимость от импорта семян и эмбрионов — то есть выращивать еду мы, конечно, можем, но только до тех пор, пока нам это позволяют, а за год (и даже за три—пять) эту разрушенную до основания отрасль не восстановить. Между прочим, более 2/3 рынка семенного материала и эмбрионов скота в РФ занимают именно США, что вполне может быть причиной активности тамошних бюрократов — аграрное лобби в Америке традиционно сильно», — привел подробности «Парламент с кнопкой».

Заброшенная ферма в России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Далеко не всё гладко у России и в технологической сфере. По мнению автора поста, в этом сегменте российской экономики давно назрела и даже перезрела задача по созданию собственной производственной базы в микроэлектронике. Сейчас отставание России в этой отрасли близко к катастрофическому.

«Тем не менее верной дорогой идём, товарищи. В эпоху кризиса и распада глобализации вопрос обеспечения себя продовольствием и критическими технологиями является, без всякого преувеличения, вопросом выживания. Те страны, которые смогут решить эту задачу, станут центрами кристаллизации новых макроэкономических регионов. Те же, кто сочтёт, что это дорого и ни к чему, тоже войдут в «новые империи», но уже как стройматериал. И да, что касается недовольства США российскими успехами, то в рамках ВТО существуют все необходимые правовые механизмы для разрешения подобного рода споров. Как там одно время говорили у нас в стране, желая вежливо закруглить дискуссию, — «Идите в суд!» — подытожил телеграм-канал.

Читайте ранее в этом сюжете: Накануне катастрофы. В Telegram обсудили газовую вакханалию в ЕС