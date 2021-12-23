Рязань, , 17:36 — REGNUM В 2021 году в Рязанской области 32 ветерана войн и членов их семей, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили жильё, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе правительства региона.

Ветераны

Так 16 квартир предоставлено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В 2021 году все граждане этой категории, а таких получателей было 16, обеспечены жильём.

Ещё шесть квартир на выделенные в 2021 году средства федерального бюджета получили ветераны боевых действий, кроме того новое жильё предоставлено 10 инвалидам.

С 2010 года в Рязанской области улучшили жилищные условия 4 644 ветерана Великой Отечественной войны.