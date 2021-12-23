Уйское, Челябинская область, 23 декабря, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Челябинской области под суд отдан обвиняемый в убийстве десятимесячной девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено 10 сентября. По данным следствия, в одном из частных домов на территории Уйского района пьяный 30-летний гражданин нанёс дочери своей сожительницы удары, которые стали причиной смерти. Затем тело ребёнка он спрятал в погребе и скрылся, однако вскоре был пойман.

Следователи утверждают, что собрали доказательства вины гражданина. Вскоре его ожидает суд.