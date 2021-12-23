Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Президент США Джо Байден выступит с публичным заявление в годовщину беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Об этом сообщила 23 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передаёт Reuters.

Протестующие у Капитолия 6 января 2021 года (сс) Tyler Merbler

По её словам, на данный момент можно с уверенностью сказать, что выступление Байдена состоится, однако его детали все еще обсуждаются, дальнейшие подробности будут известны позднее.

Ранее известный американский радиоведущий Марк Левин осудил Демократическую партию за политизацию беспорядков в Капитолии 6 января и заявил, что расследование причин и обстоятельств данных событий, которое проводит специально созданный комитет палаты представителей, похоже «на те расследования, которые проводил Иосиф Сталин».

«Вы можете наблюдать, как СМИ и Демпратия с помощью пропаганды пытаются превратить 6 января в какое-то событие… чтобы использовать его против консерваторов, против Дональда Трампа, против любого, кто с ними не согласен. Они взяли этот способ прямо из старой советской книги», — сказал Левин.

Напомним, комиссия палаты представителей США, занимающаяся расследованием беспорядков в Капитолии США 6 января, планирует и в 2022 году несколько недель проводить публичные слушания.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Байдена затеяла расследование событий 6 января для отвлечения внимания от капитуляции в Афганистане, провалов с пандемией коронавируса, проблем на границе и роста преступности.