Москва, , 17:25 — REGNUM Преследовать людей за то, что они отказываются вакцинироваться, контрпродуктивно, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отметив, что в Германии «усиливают ответственность», но это не меняет ситуации с COVID-19, глава государства призвал бороться «с правонарушениями, а не с законопослушными людьми».

Владимир Путин «Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования [от COVID-19], я думаю, что мы добьёмся нужного результата. Но другие способы — они контрпродуктивны».

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