Москва, 23 декабря 2021, 17:25 — REGNUM Преследовать людей за то, что они отказываются вакцинироваться, контрпродуктивно, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
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Отметив, что в Германии «усиливают ответственность», но это не меняет ситуации с COVID-19, глава государства призвал бороться «с правонарушениями, а не с законопослушными людьми».
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