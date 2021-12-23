Путин назвал контрпродуктивным преследование за отказ от вакцинации
Москва, 23 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Преследовать людей за то, что они отказываются вакцинироваться, контрпродуктивно, заявил 23 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Отметив, что в Германии «усиливают ответственность», но это не меняет ситуации с COVID-19, глава государства призвал бороться «с правонарушениями, а не с законопослушными людьми».
«Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования [от COVID-19], я думаю, что мы добьёмся нужного результата. Но другие способы — они контрпродуктивны».