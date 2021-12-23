Ульяновск, , 17:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин на пресс-конференции поднял вопросы, актуальные для Ульяновской области и обозначил приоритетные задачи. Об этом заявил ульяновский губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских Ulgov.ru

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Комментируя прошедшую большую пресс-конференцию главы государства, губернатор подчеркнул, что «был рассмотрен ряд вопросов, актуальных для региона».

«Глава государства обозначил безусловный приоритет в работе органов власти всех уровней — стимулирование рождаемости, поддержка многодетных семей, защита материнства и детства», — отметил Алексей Русских.

По его словам, решить данные вопросы нельзя без создания комфортных условий для жизни.

Говоря об актуальных для региона вопросах, руководитель Ульяновской области выделил обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям. Губернатор сообщил, он постоянно получает данные обращения, в том числе и на «прямых линиях».

«Особенно остро проблема стоит в крупнейших городах региона — Ульяновске и Димитровграде. Важно, что президент обратил внимание на необходимость федеральной поддержки регионам для качественного решения данного вопроса», — сказал Алексей Русских.

Он заверил, что ульяновские власти будут «плотно работать с федеральным центром» над данным вопросом, в том числе при подготовке заявки и реализации проектов.

Также актуальным для области, «несмотря на масштабную проводимую работу», остаётся вопрос переселения из аварийного жилья. По словам Алексея Русских, выстроена плотная работа с федеральным оператором программы переселения — Фондом содействия реформированию ЖКХ, дважды за последние полгода регион посетил председатель наблюдательного совета фонда Сергей Степашин.

«Достигнута договорённость на два года раньше завершить действующую программу. Тем самым, мы досрочно сможем получить федеральные средства на расселение аварийных домов уже в рамках следующей программы. О том, что она формируется, заявил президент», — сказал Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском манеже 23 декабря прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая продолжалась почти четыре часа. Она стала 17-й по счёту. Аккредитацию получили 507 журналистов.