Вильнюс, , 17:23 — REGNUM Госкомпания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai) 3 января проводит своего руководителя Мантаса Бартушку в отставку. Такое решение оформлено решением совета директоров.

Литовские железные дороги Litrail.lt

Накануне: Совмин Белоруссии пообещал ответить на «странности» Литвы

Бартушка уходит в отставку на фоне «калийного скандала» с расторжением трудового договора по соглашению сторон. Бразды правления примет Эгидиюс Лазаускас — нынешний руководитель её дочерней структуры LTG Cargo. Новым главой литовской госкомпании станет победитель конкурса, который будет объявлен в ближайшее время.

Читайте также: Лукашенко пригрозил заблокировать транзит Украины с Литвой