Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге к шести годам колонии осудили 20-летнего Юсупа Рабаданова, который в наркотическом опьянении сел за руль и насмерть сбил на перекрестке в Невском районе города мать троих детей. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Вынесен приговор Printmeposter.com

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Невском районе Петербурга, которое произошло на перекрестке улицы Тельмана и проспекта Большевиков 11 октября 2020 года. Рабаданов, находясь в состоянии наркотического опьянения и не имея водительских прав, сел за руль автомобиля и выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток. В результате он насмерть сбил переходившую перекресток 36-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

Рабаданову предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения).

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный лишен права управления транспортными средствами на срок два года», — добавили в ведомстве.

Как уточняет объединенная пресс-служба судов (ОПС) Петербурга, суд также взыскал с Рабаданова в пользу потерпевшего — супруга погибшей — в счет возмещения морального вреда 1,5 млн рублей, в счет возмещения материального ущерба — 650 730 рублей.

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