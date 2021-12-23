23 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

В ежегодном отчете перед Мосгордумой мэр Москвы Сергей Собянин предпочел не говорить о том, что в борьбе с коронавирусом власти не считаются с конституционными правами горожан. Рекорды по вводу жилья достигаются за счет сверхуплотнения и крайне низкого качества строительства. Из-за программы благоустройства с карты Москвы стираются последние лесные массивы, а реконструкция очистных сооружений никак не повлияет на качество воды из кранов москвичей

Игорь Свирин, , 19:47 — REGNUM Столичный градоначальник Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме. Мэр сообщил о рекордных темпах строительства жилья, транспортной и социальной инфраструктуры, о крайне успешной программе благоустройства городских улиц и парков. Некогда ушедший в онлайн градоначальник в своем виртуальном общении с народными избранниками также указал на определенные успехи в борьбе с COVID-19. В целом, по словам Собянина, правительство поставленные задачи выполнило, город успешно развивается, жизнь москвичей улучшается, а в следующем году станет еще лучше. Давайте попробуем разобраться, насколько слова мэра соответствуют действительности.

Сергей Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ввиду крайне противоречивой информации, которая поступает из официальных источников, оставим без внимания заявления об успехах в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Отметим только, что взявший на себя функции Минздрава и Роспотребнадзора Департамент образования и науки продолжает нагнетать социальную напряженность в городе. Так, в минувшем октябре совместно со столичным Депздравом было объявлено об эксперименте по экспресс-тестированию здоровых детей на ковид. Если эксперимент будет признан успешным (а когда в Москве было иначе?), власти обещают перейти к поголовному тестированию детей и подростков.

Войдя во вкус, Депобр на пустом месте создал еще одну точку напряжения. Вопреки полученным Минздравом и Роспотребнадзором разъяснениям, в ведомстве запретили непривитым родителям посещать новогодние утренники. Как сообщают в родительских чатах, в некоторых ГБОУ администрация буквально бросает все наличествующие силы на борьбу с родителями, которые пытаются реализовать свои пока еще закрепленные в законах Российской Федерации права на общение с детьми.

Не выдерживает критики и заявление о том, что с 2 лет 2 месяцев открыта запись в детские сады. Она действительно открыта, вот только ждать своей очереди, как и раньше, придется годами. И никакие ухищрения по внедрению подиумных групп (это когда спальная комната начинает использоваться как игровая и столовая, и за счет этого увеличивается количество детей, которых может принять детсад) — проблему не решают. В Москве до сих пор не изжита вторая смена в школах. При этом, по сообщениям родителей и экспертов, работают школы, не имеющие лицензии на образовательную деятельность.

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Детский сад Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В 2021 году в Москве поставлен исторический рекорд по строительству жилья — в эксплуатацию введено 7 млн квадратных метров недвижимости. Достижению таких результатов в значительной степени способствовали программы Реновации и льготной ипотеки. Это совершенно не удивительно, вот лишь несколько примеров, о которых умолчал градоначальник.

19 декабря 2021 года в группе «ЮВАО — Мы Вместе!» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что: «В Рязанском районе на прошлой неделе началось переселение 20 пятиэтажек в 1 (один) 33-этажный 8-подъездный дом на 1350 квартир, построенный ПИК (ЖК Михайловский парк). Подземная парковка всего на 300 мест, которые уже практически все были проданы на стадии строительства дома жильцам соседних домов. Где ставить свои машины переселенцам и как так получилось, никто в фонде реновации ответить не может».

Вот еще один безусловный рекорд 2021 года. На улице Куусинена будет построен многофункциональный жилок комплекс (ЖК) со встроенно-пристроенным детским садом и подземным паркингом. ЖК будет состоять из двух башен высотой в 200 метров, а плотность застройки составит 60,65 тыс. кв. м на гектар. Почти как в Гонконге, и на треть больше, чем в Токио. Данный проект отнюдь не уникальный, уже возводятся и проектируются сопоставимые по масштабам проекты, поэтому в 2022 году ждем новых рекордов.

Подробности читайте здесь: Собянин решил побить антирекорд по плотности жилой застройки?

Отчитавшись об «историчности» строительного рекорда, градоначальник оставил без внимания такую чувствительную тему, как качество возводимого жилья, в то время как соцсети переполняют свидетельства аварий в ЖК: то прорывается канализация, то горячее и холодное водоснабжение, превращая паркинги и черные лестницы в катки, регулярно падают и останавливаются лифты, на головы жителей обрушиваются навесные потолки и подобные конструкции. Что трудно было себе представить еще несколько лет назад, инциденты происходят не только в домах эконом-класса, но и в жилье премиум-класса.

Новостройки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Не обходится без происшествий и при строительстве транспортной инфраструктуры. Не далее как 18 декабря из-за дыры в асфальте, которая образовалась после строительства станции метро «Народное Ополчение» большой кольцевой линии (БКЛ), на проспекте Маршала Жукова попал в аварию троллейбус.

Как сообщил Телеграм-канал ТВСС Реновация, 16 декабря при строительстве БКЛ произошло более масштабное происшествие. При проведении подготовительных работ по выходу тоннелепроходческого комплекса в демонтажно-щитовую камеру «Восточная» станционного комплекса станции «Кленовый бульвар» произошел выход подземной реки. Авария произошла по совокупности многих факторов и в нарушение проектно-изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ.

Докладывая депутатам о строительных успехах, Сергей Собянин не счел нужным отметить, что, несмотря на немалые достижения, вопросы очередников не решаются. Многодетные, инвалиды, жители общежитий и не попавшего в реновацию ветхого и аварийного жилья не расселяются десятилетиями. Более того, благодаря усилиям департамента городского имущества граждан этих категорий всеми правдами и неправдами пытаются выселить с занимаемых площадей. Зато, как не без гордости доложил градоначальник, с 2022 года оба многодетных родителя смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

Из выступления господина Собянина также выяснилось, что значительную часть своего времени градоначальник посвящает борьбе с искажающими облик Москвы долларовыми миллиардерами. Несколько ранее координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков сообщил у себя в Facebook, что в 2021 году в Москве снесено более 39 исторических зданий. Уничтожены особо ценные корпуса Трёхгорного пивоваренного завода (Бадаевского), часть зданий конструктивистского Русаковского жилмассива, построенных по проектам Бориса Улинича и Михаила Мотылёва в 1925—1927 годах, и многое другое.

Трехгорный (Бадаевский) пивоваренный завод (сс) Svetlov Artem

С результатами отремонтированных по программе благоустройства городских улиц москвичи, спотыкаясь и падая на вспученной плитке, сталкиваются ежедневно — не стоит останавливаться на этом подробно. Остановимся на программах благоустройства столичных ООПТ и парков, тем более что на 2022 год намечена реабилитация таких значимых мест, как ПИП «Битцевский лес», «Покровское-Стрешнево» и лесопарк «Кусково».

В постановлении правительства Москвы от 10 сентября 2002 года № № 743-ПП реабилитация понимается как «восстановление нарушенного (деградированного, трансформированного) участка естественной растительности устранением негативных факторов, препятствующих способности к естественному (или искусственному) восстановлению их природных качеств в соответствии со средой обитания локального ландшафта». Здесь же говорится и о том, что для реабилитации природных экосистем требуется восстанавливать луга, поляны и опушки путем улучшения существующих травостоев подсевом и посадкой в дернину дикорастущих растений местной флоры.

Этот документ писали при непосредственном участии экологов, и тогда у городских властей хватило ума понять, что «экологическая ценность городских лесов принципиально выше, чем «рукотворных» благоустроенных территорий по всем параметрам: поглощению парниковых газов, температурному комфорту, регулированию поверхностного стока и др. Объём средозащитных и средорегулирующих функций напрямую зависит от наличия разнообразных устойчивых растительных сообществ, оптимальной плотности древесного полога, объёма продуцирующей зелёной биомассы — характеристик, наилучших именно у природных экосистем».

Более того, на протяжении последних 20 лет все ведущие мегаполисы мира заняты именно сохранением и восстановлением природных территорий: «в стратегиях развития городов произошла смена ценностей и приоритетов. Сохранение и восстановление зелёной инфраструктуры, прежде всего — природных территорий, принято за основу экологической, климатической и социальной устойчивости городов, наряду с экономическими показателями. Новые тренды отражены в инициативах экономико-политических образований: инициатива Европейского союза 2020 г. «Возвращение природы в города», доклады международных организаций, например, доклад Всемирной организации здравоохранения 2021 г. «Природа, биологическое разнообразие и здоровье: обзор взаимосвязей». В числе приоритетов стратегий развития современных городов — Берлина, Лондона, Парижа, Барселоны, Амстердама и многих других — появились создание и развитие зелёного «каркаса», сохранение и восстановление природного биоразнообразия, «умное» содержание природных и озеленённых пространств для максимальной «отдачи» экосистемных услуг».

В Битцевском лесу (сс) Столбовский

Лоббистские возможности Сройкомплекса, а также одного из старожилов московского правительства — вице-мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова переоценить сложно, поэтому природные территории, которые должны сохранять здоровье горожан, продолжают превращать либо в парки развлечений, либо застраивать. А в то же время только с 2018 по 2020 гг. площадь зеленых насаждений, по данным Мосстата, сократилась на 5549 га.

Сославшись на режим повышенной готовности, столичные власти перевели все обсуждения градостроительных вопросов на портал электронных голосований «Активный гражданин». Пользуясь результатами дистанционного волеизъявления москвичей, мэр утверждает, что горожане поддержали дальнейшее превращение рекреационных зон в парки развлечений. В связи с чем будем ждать очередного отчета Мосстата о сокращении зеленых насаждений, увеличении количества очередников и новых рекордов в строительстве «человейников.

В заключение добавим, что, приветствуя городскую программу по модернизации очистных сооружений, обращаем внимание на то, что эти немалые капиталовложения могут оказаться тщетными. Так как сам мэр Сергей Собянин при участии Подмосковного губернатора Андрея Воробьева в значительной мере поспособствовали деградации водоохранного законодательства, когда сократили в 7−8 раз зоны санитарной охраны водных источников. Поэтому модернизация городских очистных сооружений не сможет в полной мере нейтрализовать негативные последствия в отношении их санитарно-экологического благополучия.

Подробности читайте здесь: Ученые предупредили о последствиях приватизации земель в водоохранных зонах

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