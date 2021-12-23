Лондон, , 17:17 — REGNUM Холли Рамзи, дочь телеведущего и повара Гордона Рамзи отметила «год трезвости». Об этом 23 декабря пишет Е!

Гордон Рамзи Скриншот с YouTube

По словам Рамзи, в 2020 году она была «на самом дне» из-за своей пагубной зависимости — тогда она решила «отдохнуть от алкоголя». «Я приняла решение взять под свой контроль всё, что я могла — и это означало, что алкоголь исчезнет из моей жизни», — поделилась она. «Жизнь без алкоголя помогла мне почувствовать себя лучше и больше проживать её как морально, так и физически», — рассказывает Рамзи.

ИА REGNUM напоминает, что у Гордона Рамзи пятеро детей. Младший сын родился в 2019 году.

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