Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Семь сотрудников министерства обороны США получили положительные результаты тестов на COVID-19 после официальной поездки на Гавайи, сообщает 23 декабря Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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На минувшей неделе данные сотрудники Пентагона вместе с заместителем министра обороны Кэтлин Хикс совершили поездку в Гонолулу, где провели встречу с командованием США в Индо-Тихоокеанском регион. Сама Хикс получила отрицательный результат теста, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга уклонилась от прямого ответа на вопрос о вспышке коронавируса в федеральном правительстве, заявив при этом, что 99% администрации Джо Байдена полностью вакцинировано.

До этого в Белом доме сообщил, что сенатор-демократ Элизабет Уоррен заразилась коронавирусом, несмотря на прохождение полного курса вакцинации и ревакцинации.