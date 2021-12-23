Тверская область, 23 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Новый филиал многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг открылся в поселке Пено Тверской области 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Новый филиал создан по поручению губернатора Игоря Рудени в рамках реализации концепции развития сети МФЦ в Тверской области. Новый филиал расположен на улице Восточная, дом 2.

Пресс-служба правительства Тверской области Филиал МФЦ открылся в Пеновском муниципальном округе Тверской области

«Создание во всех муниципалитетах современной системы филиалов и обособленных подразделений МФЦ, работающих по принципу «одного окна», — это важная часть деятельности по повышению качества жизни граждан в Тверской области. Сегодня МФЦ — это наш ключевой ресурс по предоставлению государственных и муниципальных услуг», — отметил Игорь Руденя 21 декабря на заседании правительства области, где рассматривалось дальнейшее развитие сети МФЦ.

В первый день работы филиала жителям оказывались услуги по предоставлению российского паспорта, бумажного сертификата о вакцинации против коронавируса и другие.

«С такими профессиональными сотрудниками процесс оформления документов будет простым, быстрым и комфортным. Многофункциональный центр — это место, куда люди приходят в самые важные моменты своей жизни», — рассказали о своих впечатлениях посетители.

В новом офисе обслуживание заявителей осуществляется в трёх «окнах» приема и выдачи документов. В филиале можно получить государственные услуги Росреестра, МВД, Пенсионного фонда, региональных органов власти в сфере социальной защиты, демографии, архитектуры и градостроительства, а также другие виды государственных и муниципальных услуг. В филиале можно создать учетную запись портала «Госуслуги», воспользоваться компьютером, справочными и правовыми сервисами, получить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Граждане могут без комиссии оплатить государственную пошлину с помощью терминалов оплаты.

Пресс-служба правительства Тверской области Филиал МФЦ открылся в Пеновском муниципальном округе Тверской области

Приём посетителей в филиале будет вестись с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед, выходные — суббота и воскресенье.

Отметим, что в Тверской области в 2021 году количество филиалов МФЦ в Верхневолжье увеличилось до 45, по их количеству Тверская область находится на втором месте в ЦФО. Так, семь новых филиалов создано в Белом, Молоково, Красном Холме, Сонково, Лесном, Пено и Фирово и два дополнительных филиала в Вышнем Волочке и Торжке. Помимо Пено, до конца года откроются ещё два филиала в Торжке и Сонково, запланирован переезд в отремонтированные здания МФЦ в Торопце и Кимрах.