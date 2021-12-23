Минск, , 17:14 — REGNUM Ко Дню энергетика Александр Лукашенко подписал указ № 506 «Аб афіцыйных геральдычных сімвалах» (Об официальных геральдических символах» — прим. ИА REGNUM). Документом учреждаются эмблема и флаг министерства энергетики Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Эмблема представляет собой круг, разделенный по центру на три сектора в виде лопастей турбины. В секторах изображены градирни атомной электростанции с символом мирного атома, горящее пламя и опоры линии электропередачи. Верхняя часть эмблемы увенчана Государственным гербом Республики Беларусь и обрамлена белорусским орнаментом, — сказано в официальном комментарии. — Флаг воспроизводит изображение эмблемы, размещенной на прямоугольном полотнище белого цвета».В пресс-службе президента постсоветской республики убеждены: «Учреждение соответствующих геральдических символов будет способствовать сохранению и развитию традиций министерства энергетики».