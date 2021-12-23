Волгоград, , 17:19 — REGNUM Дуальный сбор твёрдых коммунальных отходов начнёт действовать в Волгограде в 2022 году. Для этих целей изготовят баки синего и зелёного цветов, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе администрации города.

Мусорка во дворе ИА REGNUM

Разноцветные контейнеры установят поэтапно на площадках возле многоквартирных домов в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах Волгограда. Количество ёмкостей рассчитано в соответствии с утверждёнными санитарными правилами и нормами. Сортировка предусматривает разделение на сухие и мягкие отходы. В синие баки необходимо будет складировать мусор для переработки — пластик, бумагу, металл. В зелёные контейнеры следует отправлять пищевые накопления. Вывозить их будут разными машинами. Производство 1262 ёмкостей синего цвета уже окончено.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость муниципального контракта на мусорные баки составила 17,1 млн рублей.

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