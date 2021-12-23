Санкт-Петербург, 23 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Последствия нового снежного циклона Санкт-Петербурге в четверг, 23 декабря, убирает более тысячи единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

На Петербург обрушилась метель со снегопадом, в городе объявили на сутки «жёлтый» уровень погодной опасности. На работы по уборке города от снега вышло 1074 единицы техники дорожных служб и 1240 работников ручного труда. Для снижения риска скольжения машин проезжую часть посыпали 10%-ной смесью песка с реагентами.

На мостах Петербурга задействовано от 50 до 60 единиц уборочной техники и около 100 работников ручного труда. В «Мостотресте» организована бригада, которая выезжает по заявкам на очистку заснеженных участков.

За месяц борьбы с осадками в Петербурге вывезли с улиц более одного миллиона кубометров снега. Только с территории мостов города вывезли более 22 тыс. кубометров снежных масс. Круглыми сутками в городе стабильно работает более одной тысячи единиц техники.