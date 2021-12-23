Минск, 23 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 23 декабря подписал Указ № 508 «Об утверждении плана подготовки проектов законодательных актов на 2022 год». Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, в 2022 году запланирована подготовка 28 законопроектов. При этом 21 законопроект будет внесен правительством в Нацсобрание.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Основными критериями при формировании плана стали реальная потребность общества в урегулировании соответствующих отношений, приоритетность их правовой регламентации. Особое внимание уделялось соблюдению требований системности, комплексности и стабильности правового регулирования», — сообщили в президентской пресс-службе.

Там также отметили, что среди них — «как принципиально новые законы («О Всебелорусском народном собрании», «О страховой деятельности», «О лизинговой деятельности», «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии»), так и направленные на системную актуализацию действующих законов.

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«Кроме того, планом предусматривается подготовка концепции Кодекса о здравоохранении, — сказано в официальном сообщении. — Согласно плану предполагается также подготовка 5 указов президента Республики Беларусь, в том числе «О кибербезопасности».

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