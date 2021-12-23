Москва, 23 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В 2022 году вполне реально ждать ипотеки более чем под 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин.

Fishki.net Ипотека

«Стоимость ипотеки однозначно вырастет. И на это есть веские причины. Центробанк, пытаясь обуздать инфляцию, на минувшей неделе увеличил ключевую ставку сразу на один процентный пункт. Очень резкий скачок, с моей точки зрения. Причем далеко не факт, что такой «увеличительный» подход поможет остановить рост цен, а вот на торможение экономического роста он точно повлияет. Вслед за ростом ключевой ставки банки пересматривают свои условия для клиентов. Так что при текущей политике ЦБ ипотека под более чем 10% — наша реальность в новом году», — сказал Демин.

Как полагает эксперт, скорее всего, увеличится и срок погашения ипотечного кредита.

«Покупатели жилья будут рассчитывать на те доходы, что имеют сейчас. А инфляция, к сожалению, никак не способствует их росту. Покупательная способность денег сокращается, а значит, тем, кто приобретает жилье, приходится оценивать все риски и растягивать возврат долга на более продолжительный период. В конечном итоге ипотечный рынок, вероятно, потеряет около четверти своих клиентов», — предположил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что срок погашения ипотечного кредита в РФ уменьшится.