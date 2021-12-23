Манчестер, Великобритания, 23 декабря, 2021, 17:08 — ИА Регнум. 23 декабря главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию, что 21-летний испанский нападающий Ферран Торрес покидает английский клуб и переходит в каталонскую «Барселону»: «Да, Торрес очень близок к уходу в «Барсу». Я не буду его удерживать, хочу, чтобы мои игроки были счастливы», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» о трансфере Феррана Торреса за 55 миллионов евро. Соглашение рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Ферран Торрес принял участие в шести матчах за «горожан» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. В составе сборной Испании нападающий забил четыре гола в шести турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022. Большую часть сезона футболист пропустил из-за перелома плюсневой кости.