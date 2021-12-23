Сыктывкар, 23 декабря 2021, 17:08 — REGNUM Правительство Коми поручило главам муниципалитетов ускорить темпы ковид-вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.
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На данный момент требуемый 80%-й коллективный иммунитет достигнут лишь в Усинском, Ижемском и Вуктыльском районах. В среднем в Коми данный показатель находится на уровне 61%. В аутсайдерах фигурируют Воркута, Инта, Сыктывкар, Ухта, Печора, Троицко-Печорский, Корткеросский и Сосногорский районы.
Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации в Коми не позволяют рассчитывать на формирование коллективного иммунитета к весне 2022 года.