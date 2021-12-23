Сыктывкар, , 17:08 — REGNUM Правительство Коми поручило главам муниципалитетов ускорить темпы ковид-вакцинации, сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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На данный момент требуемый 80%-й коллективный иммунитет достигнут лишь в Усинском, Ижемском и Вуктыльском районах. В среднем в Коми данный показатель находится на уровне 61%. В аутсайдерах фигурируют Воркута, Инта, Сыктывкар, Ухта, Печора, Троицко-Печорский, Корткеросский и Сосногорский районы.

«Прошу сосредоточится на этой задаче: обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации, в том числе в выходные и праздничные дни, оказывать содействие больницам и поликлиникам, в том числе в организации подвоза в пункты вакцинации жителей труднодоступных населенных пунктов», — заявила заместитель председателя республиканского правительства Лариса Карачева.

Как сообщало ИА REGNUM, темпы вакцинации в Коми не позволяют рассчитывать на формирование коллективного иммунитета к весне 2022 года.