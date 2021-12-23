Вашингтон, 23 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Главный инфекционист США предупредил, что вакцинированным американцам не следует проводить время в общественных местах во время рождественских каникул. Рекомендация касается даже тех, кто получил дополнительную прививку, сообщает 23 декабря Reuters.

Энтони Фаучи

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Американцы второй год подряд вынуждены откладывать праздничные планы из-за государственных органичений и предостережений.

В это раз директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи призвал оставаться дома из-за всплеска инфекций, вызванных доминирующим в стране штаммом «Омикрон».

Это вынудило многих отменить поездки, пересмотреть планы на встречи с семьей и отказаться от участия в праздничных вечеринках.

Напомним, 20 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что в Соединенных Штатах наблюдается дефицит больничных коек на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».