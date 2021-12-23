Берлин, 23 декабря 2021, 17:06 — REGNUM В Афганистане порядка 24 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи и «живут в ежедневном страхе», заявила 23 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок.

Афганские дети получили гуманитарную помощь от США
Афганские дети получили гуманитарную помощь от США
Defense.gov

По её словам, «ситуация на месте не улучшилась, напротив, многие люди живут в ежедневном страхе».

Германия будет помогать населению и продолжать попытки эвакуировать из страны нуждающихся в защите, добавила Бербок.

«Было бы ошибкой думать, что кризис преодолен. Ситуация на месте не улучшилась, напротив, многие люди живут в ежедневном страхе. 24 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи», — сказала министр иностранных дел Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия вместе с США и другими странами НАТО участвовала в 20-летней оккупации Афганистана, которая закончилась в августе 2021 года.

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