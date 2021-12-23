Берлин, 23 декабря, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Афганистане порядка 24 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи и «живут в ежедневном страхе», заявила 23 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок.

Defense.gov Афганские дети получили гуманитарную помощь от США

По её словам, «ситуация на месте не улучшилась, напротив, многие люди живут в ежедневном страхе».

Германия будет помогать населению и продолжать попытки эвакуировать из страны нуждающихся в защите, добавила Бербок.

«Было бы ошибкой думать, что кризис преодолен. Ситуация на месте не улучшилась, напротив, многие люди живут в ежедневном страхе. 24 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи», — сказала министр иностранных дел Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия вместе с США и другими странами НАТО участвовала в 20-летней оккупации Афганистана, которая закончилась в августе 2021 года.