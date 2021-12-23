Москва, 23 декабря, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Президенту Франции нужно срочно продемонстрировать свои достижения. Об этом 23 декабря заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Роль Франции здесь изначально была второстепенной — она скорее подыгрывала Германии. Но сейчас, когда у немцев новое правительство, у Эммануэля Макрона появился шанс повысить французскую роль в урегулировании конфликта. К тому же у Макрона на носу президентские выборы», — заявил эксперт.

«Учитывая, что внутри страны дела идут не очень хорошо, Макрону надо добиться какого-то значимого внешнеполитического успеха. И Донбасс кажется такой возможностью», — отметил политолог.

Решение Франция предлагает не самое оригинальное — возвращение региона под власть Украины. Возможно, с сохранением какого-то статуса для русского языка, с амнистией для ополченцев — но не более того, подчеркнул Трухачёв.

Для Франции также принципиально важно не допустить увеличения влияния России на Украине. И она тоже будет всё делать для этого — разве что, в отличие от США и Британии, не будет толкать Украину к военным провокациям, заключил эксперт.

Напомним, что 15 декабря президент Франции Эммануэль Макрон призвал в одной из соцсетей «найти прочное решение мира на Донбассе».