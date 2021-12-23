Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Американский актёр Том Холланд ещё восемь лет назад рассказал о своём желании сыграть Человека-паука. Об этом 23 декабря пишет BuzzFeed.

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

В одном из интервью в 2013 году актёр заявил, что видит себя в «чём-то менее серьёзном», чем в фильме «Невозможное» (2012 год). Затем он добавил, что «лет через десять» сыграл бы Человека-паука. Однако уже через три года Холланд получил роль Питера Паркера в картине Marvel «Первый мститель: Противостояние».

Добавим, что в 2017 году Том Холланд также признался, что его первым «крашем» среди звёзд была актриса Зендея. В 2021 году они подтвердили слухи о том, что являются парой.

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