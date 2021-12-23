* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 23 декабря, 2021, 17:07 — ИА Регнум. В настоящее время ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается потенциальной угрозой для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) осуществил несколько смертоносных атак с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан. В ходе атак боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло несколько десятков шиитов в Кундузе и Кандагаре, была атакована больница на 400 коек, в результате чего был убит высокопоставленный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На востоке Афганистана между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически идет война. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили кровавую атаку в аэропорту Кабула во время процесса эвакуации. В настоящее время поступают многочисленные сообщения о вербовке в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных частях Афганистана.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил на конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС), что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане представляет серьезную угрозу для Пакистана. Пакистан имеет огромное влияние на различные сферы жизни Афганистана, включая вопросы разведки и безопасности. Исламабад осведомлен о присутствии и деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по эту сторону границы и знает, что «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С другой стороны, есть много признаков серьезной угрозы со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, и по мере того, как погода будет становиться теплее, на полях сражений тоже будет жарко.

Правительство, возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не должно отрицать присутствие боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Источники в Кунаре сообщали, что люди вступали в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за ежемесячную зарплату в 450 долларов. Это небольшой пример того, что в Афганистане может возникнуть опасный прецедент, к которому не следует относиться только на уровне эмоций.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это аббревиатура от «Исламского Государства Ирака и Леванта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Группировка открыто начала операции в Ираке после вторжения США. Известно, что большую роль в создании этой группировки и расширении позиций ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке сыграли экстремисты-салафиты и иностранные деятели.

В 2014 году пакистанские военные начали крупномасштабную военную операцию против пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Зоне проживания племен. Многие члены группировки, опасаясь репрессий, бежали в восточный Афганистан и присягнули лидеру ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакру аль-Багдади. В то время основной целью группировки был захват территории и создание безопасных убежищ по обе стороны от линии Дюранда. Фактически, можно сказать, что «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по своему происхождению — это «Техрик-и-Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2015 году ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально признало эту группировку и заявило о новой сфере своей деятельности под названием «Хорасанская провинция Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Предыдущее правительство во главе с Ашрафом Гани всегда отрицало присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и называло это психологической и пропагандистской войной. Между тем группировка неоднократно брала на себя ответственность за смертоносные нападения на шиитские районы в западной части Кабула. Сейчас талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрицают присутствие этой группировки в Афганистане, несмотря на широкомасштабные атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как потенциальная угроза

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой потенциальную угрозу Афганистану и талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Существует культурная и интеллектуальная база для вербовки в эту группировку. В связи с этим перед ними не стоит проблема расширения сферы своей деятельности.

С другой стороны, предыдущие политическая система и правительство рухнули, гуманитарный и экономический кризис сказался на людях, и произошел невероятный обвал общественной жизни. Опыт показывает, что везде в мире, где была разрушена государственность, роль повстанческих групп стала более заметной. Если провал политической системы рассматривается как возможность победы для «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), это также является возможностью и для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку у предыдущего правительства, несмотря на противоречия, было много оснований для подавления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И если бы не война с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было бы меньше пространства для маневра. Боевики группировки были мишенью армии повсюду в Афганистане, и у них было мало шансов на успех.

Афганистан

Бедность и голод

В настоящее время крайняя нищета и голод считаются основными причинами усиления рядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Национальные и международные СМИ опубликовали многочисленные сообщения, показывающие, что группировка, располагающая огромными финансовыми ресурсами, платит своим бойцам более 400 долларов в месяц. Люди продают своих детей и органы из-за голода. В такой ситуации у таких людей есть основание пополнить ряды террористических групп для заработка. «Анатолийское агентство» недавно процитировало слова одного жителя Кунара, который сказал, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пользуется повсеместной бедностью, предоставляя денежную помощь безработным.

Безработица и лишение работы

Безработица и лишение работы — еще один фактор, способствующий укреплению рядов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тысячи людей потеряли работу после падения предыдущего правительства, а возможности трудоустройства ограничены или полностью отсутствуют. Огромное количество молодых людей остались без работы и покинули страну. С другой стороны, они недовольны «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и противопоставляют себя этой группировке. Сочетание этих факторов может способствовать присоединению таких лиц к другим террористическим группировкам.

Боязнь преследований

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после захвата контроля над Афганистаном объявил всеобщую амнистию. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали всех бывших военных и государственных служащих не покидать страну и вернуться к нормальной жизни. Но на местах было видно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) амнистию не соблюдают. За четыре месяца погибло более 100 бывших сотрудников силовых структур. На этой неделе СМИ сообщили о нескольких подобных инцидентах. В настоящее время в Кабуле находится под стражей генерал в отставке.

В целом, и гражданские лица, и бывшие военные испытывают серьезное недоверие к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это недоверие укрепляет почву для вступления людей в ряды террористических групп. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяло подобную вербовку в Ираке. Видные офицеры армии и сил безопасности Саддама Хусейна присоединились к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опасаясь репрессий, и даже вошли в руководство группировки.

Внешняя схожесть

По внешнему виду члены движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неразличимы. Они одинаково отращивают бороды, не стригутся коротко, носят определенную одежду и имеют то же оружие. Вот почему боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) маскируются под солдат «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) везде, где чувствуют угрозу. Большинство из них также имеют доступ к источникам информации о талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Две фракции на уровне руководства и недовольство воинскими порядками

В СМИ просочилось несколько сообщений о двух фракциях на уровне руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Поговаривали даже о том, что мулла Бародар, заместитель главы правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был ранен в результате внутренних междоусобиц. После этих слухов он какое-то время не появлялся в СМИ. Фракция южных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемая муллой Барадаром, считается «умеренными» талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отличается взглядами от «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая обладает полными военными и разведывательными возможностями.

С другой стороны, солдаты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сталкиваются с экономическими проблемами. Многие из них в настоящее время живут в нищете. На разных уровнях вооруженных сил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) существуют серьезные внутренние разногласия, недооценка которых ведет к усилению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Выводы

Предыдущее правительство отрицало опасность развала до момента своего падения. Официальные лица этого правительства, несмотря на последовательное падение уездов и провинций, заявляли о поражении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и игнорировали факты. А теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не считают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьезной угрозой. Они проводят политику отрицания фактов и рапортуют об уничтожении укрытий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее Совет безопасности ООН предупредил в своем отчете, что помимо восточного Афганистана, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширило свое влияние в провинциях Бадгис, Сарипуль, Баглан, Бадахшан, Кундуз и Кабул.

С другой стороны, ряд нынешних лидеров и штабистов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воевали против бывшего Советского Союза во время холодной войны в Афганистане. У них достаточно опыта в экономической и культурной ситуации на этой земле, и они могут использовать недовольство граждан для укрепления своих рядов.

Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не воспринимают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как силу, с которой нужно считаться, не предоставят населению возможности трудоустройства, не откажутся от мести и, что наиболее важно, не обратятся к процессу голосования для формирования инклюзивного правительства, то с наступлением тепла им следует ожидать куда более серьезных атак.